I precedenti incrociati della sfida di domenica al Franchi tra Vincenzo Montella, l’Udinese, e Igor Tudor. Montella vinse la prima gara in Serie A da tecnico viola proprio contro l’Udinese

Vincenzo Montella incrocia l’Udinese da allenatore per la 18° volta. Dolci-amari i ricordi da tecnico viola. Contro i bianconeri vinse la prima gara in A da mister viola, 2-1, con doppietta di Jovetic in rimonta nel 2012-13. Così come nel doppio confronto di Coppa Italia vinse 2-0 in casa con i gol di Pasqual e Cuadrado andando in Finale, poi persa contro il Napoli. In casa ha sempre vinto, nel 3-0 del 2014-15 con i gol di Borja e Babacar (doppietta), col 2-1 del 2013-14 con i gol di Cuadrado e Gonzalo Rodriguez. In trasferta ha vinto anche in Coppa Italia nel 2012-13, in gara secca, con il gol di Borja, rimediando un 2-2 al Friuli nel 2014-15 e due ko, 1-0 nel 2013-14 e 3-1 nel 2012-13. Lontano da Firenze ha perso due volte da mister del Milan, 2 con il Catania, e 1 con la Sampdoria. Vittorie, sempre in casa, da mister della Samp e del Milan, e successo a Udine ai tempi della Roma. Il bilancio totale delle sfide Montella vs Udinese dice dunque 8 vittorie, 1 solo pareggio, e 8 sconfitte per il tecnico viola.

Tudor è invece all’esordio da tecnico contro la Fiorentina. Così come non ci sono precedenti tra Tudor e Montella.