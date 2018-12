Morabito: “Pioli sta vivendo la stessa situazione che ha vissuto con Lotito”

L’opinione del procuratore sul momento della squadra gigliata

Vincenzo Morabito, agente FIFA, è intervenuto a Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Pioli sta vivendo la stessa situazione che ha già passato con Lotito a Roma. Le proprietà sono simili, tutte e due vivacchiano e mantengono le proprie società nel libro. Dicono tutti che la Juventus è imbattibile, ma ricordiamoci che dodici anni fa era in Serie B e con una società a pezzi. Questa storia del fatturato mi fa ridere, tutte potrebbero fare di più, ma se questo non accade è perché non hanno una struttura in grado di creare maggiori introiti. In passato ho vissuto la vera Fiorentina, non è vero che non si può vincere, ma se ci arrendiamo in partenza e ogni anno si tira a campare, non andiamo da nessuna parte. E’ una mentalità che fa perdere tifosi. A Roma è successo con la Lazio, a Firenze ancora no ma se fossi un tifoso viola non saprei che motivazioni avere per andare allo stadio. I Della Valle sono grandi imprenditori e persone perbene, ma se vogliono stare attaccati alla Fiorentina non lo facciano in questo modo. Si fa un progetto e si costruisce, come ha fatto la Juventus“.