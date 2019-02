Torna da ex il colombiano contro l’Udinese. L’ultima volta segnò con la Sampdoria e dopo una gara in cui venne beccato dal tifo friulano esultò in modo polemico venendo espulso

Dopo un anno e mezzo Luis Muriel tornerà da ex a Udine contro l’Udinese. E ci arriva come ci arrivò nel Maggio 2017, ovvero in grande forma e con 4 reti messe a segno in 4 gare disputate con la maglia viola. E con tante ottime premesse ed attese sulla sponda fiorentina. L’ultima volta venne pesantemente bersagliato dai suoi ex tifosi con bordate di fischi continue in nome di un ricordo non proprio ottimo lasciato dallo stesso Muriel a Udine.

Nonostante i 19 gol messi a segno in 65 presenze, infatti, il colombiano si lasciò male con la tifoseria bianconera. Accusato soprattutto di poco attaccamento alla maglia e di una tenuta fisica non certo esemplare. Tanto che basta cercare sul web per ritrovare foto dello stesso Muriel con ben più di qualche chilo di troppo. Tanto che tra la stagione 2013-14 e quella successiva mise a segno solo 8 reti tra campionato e coppe prima di essere ceduto alla Samp. Dove è rinato una prima volta, per poi tornare ai margini al Siviglia, e per tornare di nuovo protagonista con la Fiorentina.

E adesso ci ritorna, di nuovo, a Udine. L’ultima volta esultò in modo un po’ polemico con la tifoseria avversaria, mimando il gesto del ‘continuate pure a fischiare’, finendo poi pure in mezzo ad una mezza rissa. Culminata col rosso.

Fattore mentale, dunque, da tenere sotto controllo. A Udine tra le altre cose, domenica, si attende un clima a dir poco particolare attorno ai ragazzi di Nicola dopo le recenti pessime prestazioni fornite in campionato ed un classifica a dir poco traballante. Non è da escludere, anche per questo, una partenza dalla panchina per lui, visto anche l’ampio minutaggio che ha avuto in queste prime uscite dopo mesi di scarso impiego. Servirà la testa giusta, alla Dacia Arena, domenica. Perché anche dalle sue giocate passa il rilancio di questo inizio d’anno a tinte viola.