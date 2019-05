Muriel torna dal 1′: caccia al gol per salvezza e riscatto. Col Genoa come un derby

Il colombiano non segna in campionato da marzo: cerca il 10° gol in maglia viola, per guadagnarsi anche il riscatto. Già 4 reti segnate al Grifone.

Obiettivo vittoria e salvezza nella sfida decisiva contro il Genoa. Per riuscirci sarà fondamentale per la Fiorentina ritrovare il gol che manca da troppo tempo. Tra i più attesi fra gli attaccanti c’è Luis Muriel il cui arrivo, a gennaio, aveva dato la scossa necessaria alla squadra per rimettersi all’inseguimento di un posto in Europa. 9 reti finora complessivamente realizzate, l’ultima in campionato risale al 10 marzo con la Lazio (1-1). Così scrive Tuttosport.

GOL E RISCATTO. L’attaccante colombiano, destinato a tornare titolare dopo l’iniziale esclusione domenica scorsa a Parma, ha una voglia matta di chiudere lasciando il segno, sperando che ciò gli faccia anche guadagnare la riconferma, che fino a qualche mese fa era data per certa (nonostante la cifra di 13 milioni che la Fiorentina dovrebbe sborsare a giugno al Siviglia per il riscatto), ma che adesso non lo è più, complici il rendimento faticoso delle ultime gare e l’arrivo di Montella, con il quale il feeling già ai tempi di Samp e Siviglia non è mai davvero decollato.

COME UN DERBY. Eppure mai come domenica il tecnico campano avrà bisogno pure dei gol e delle giocate di Muriel. Un ex doriano che ha già segnato 4 volte in carriera al Genoa, le ultime nei derby della Lanterna della stagione 2016-17, entrambi vinti proprio grazie alle sue reti. E ogni volta che il colombiano ha trafitto il Genoa, sia con la maglia dell’Udinese che con quella della Samp, non ha mai perso. Un segnale beneaugurante.