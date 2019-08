Nainggolan a Firenze: cena in San Frediano, l’affare si può fare

Il centrocampista belga dell’Inter, in mezzo alla trattativa tra nerazzurri e viola, ieri sera ha cenato in un ristorante fiorentino.

‘Il Ninja a Firenze!’, titola La Nazione. Nella notte il colpo di scena: Radja Nainggolan ieri ha cenato a Firenze, in zona San Frediano. Non certo una coincidenza. Spettava al giocatore decidere, e dopo la cena di ieri sera restano pochissimi dubbi. Con tutta probabilità Nainggolan farà parte del centrocampo della Fiorentina nella prossima stagione, aggiunge il quotidiano.

PRESTITO. L’ipotesi Nainggolan è concreta. Nella nuova Inter di Antonio Conte non c’è più spazio per il Ninja e dunque i nerazzurri lo hanno messo sul mercato. La prima a essere chiamata è stata la Fiorentina che ha preso nota, sapendo comunque che lo stipendio del centrocampista passa i 4 milioni e mezzo e bisognerebbe discutere sulle modalità e lunghezza del contratto, con l’Inter decisa a darlo in prestito il primo anno e ridiscutere il tutto a stagione finita, magari con un riscatto robusto. In tutto questo si era inserito anche il Cagliari facendo leva sui sentimenti del giocatore, considerato che ha già giocato sull’isola e sua moglie è nata in Sardegna. Questioni affettive che però si scontrano con le offerte dei rossoblù che difficilmente potrebbero garantire un ingaggio a livello del giocatore, anche se l’Inter potrebbe sostenere (opzione non vista di buon occhio proprio dalla società di Suning) parte dell’ingaggio.

DECISIONE. In ogni caso Nainggolan ha visto nella Fiorentina un progetto sportivo adatto (ha la stima di Montella e dello stesso Pradè) ed ecco che Firenze è una destinazione molto gradita.