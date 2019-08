Il centrocampista belga oggi si legherà al Cagliari. Inter e Fiorentina erano d’accordo, ma poi il belga ha preferito tornare in Sardegna alle stesse cifre dei viola

Come riporta la Gazzetta Dello Sport, Radja Nainggolan oggi sarà in Sardegna dove sosterrà le visite mediche col Cagliari e firmerà con il club di Giulini. Il Ninja lascia l’Inter in prestito secco gratuito, con l’ingaggio da 4,5 milioni pagato dal Cagliari, esclusa la mensilità di luglio e una parte di quello di agosto. In pratica, lo stesso accordo che l’Inter e la Fiorentina avevano raggiunto martedì. È stato proprio Nainggolan a bloccare tutto, ribadendo la sua scelta pro Cagliari in un colloquio avuto con i dirigenti viola. Ieri sera l’incontro risolutore tra lo stesso Nainggolan, l’Inter e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini. Per l’Inter il risparmio è di circa 8 milioni lordi. Scelta, quella di tornare in Sardegna, fatta soprattutto per stare vicino alla moglie malata.