Nardella: “Il nuovo stadio? Penso che dal 1 maggio vedremo il progetto definitivo”

Il Sindaco di Firenze è convinto che ormai non esistono più ostacoli perché non avvenga da parte della Fiorentina la presentazione del progetto definitivo

“Io penso che già dal primo maggio prossimo potremmo vedere il progetto definitivo della Fiorentina per il nuovo stadio, sono fiducioso. Non vedo ostacoli perché questo non avvenga“. Così il Sindaco di Firenze Dario Nardella, ai microfoni di Radio Toscana, rispondere alle domande sul nuovo stadio di Firenze che dovrà essere realizzato dalla Fiorentina di Diego e Andrea Della Valle. Quindi, la nuova data da tener conto è il prossimo 1 maggio.

“La documentazione presentata è sotto esame da parte dei nostri tecnici. Sono convinto che lo stadio sarà un vantaggio sia per la Fiorentina – ha sottolineato il primo cittadino di Firenze – ma anche per la città di Firenze per questo voglio fidarmi della squadra viola“.