Dopo la notizia di ieri sulla decisione di Unipol di fare ricorso al Tar, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha risposto così sulle pagine del quotidiano La Nazione: «Non siamo preoccupati. Sono tutti atti che avevamo messo in conto. Il progetto dell’aeroporto e della nuova pista è supportato da atti ministeriali trasparenti, articolati, e basati su una normativa altrettanto chiara».

«E i sette comuni contrari? Veramente i tre quarti della provincia di Firenze sono a favore dell’aeroporto. Basta chiedere a Bagno a Ripoli, a Pontassieve, a tutta l’area a est di Firenze. Per non parlare della provincia di Arezzo, tutta la Toscana del centro sud. Chiediamo a loro quanto sia importante avere un scalo competitivo sul fronte economico-commerciale. Senza la nuova pista noi rischiamo di perdere 5mila posti di lavoro. Fra quelli che non faremo nascere e quelli che saremo costretti a perdere. Tutte le grandi aziende del territorio sono seriamente preoccupate e allarmate E considerano l’aeroporto l’opera fondamentale per decidere le strategie future: insomma una volta per tutte dobbiamo scegliere se la Toscana fa parte dell’Italia di serie A o di serie B».

«La posizione di Unipol? Non c’è nessuna correlazione con quella dei Comuni della piana. Le posizioni di Unipol non sono una novità. Che tempi mi aspetto dal Tar? Veloci. Ma non faccio calcoli».