Nazionale U17 femminile, Severini convocata per l’Elite Round

La squadra di Nazzarena Grilli si radunerà mercoledì 13 a Tirrenia per iniziare la preparazione; il 19 trasferimento al quartier generale di Montecatini

Inizia mercoledì 13 la marcia di avvicinamento della Nazionale Femminile Under 17 verso l’Elite Round del Campionato Europeo di categoria, in programma in Toscana. L’Italia, che ha fissato il suo quartier generale a Montecatini, esordirà il 21 contro l’Islanda a San Giuliano Terme, il 24 affronterà la Slovenia allo stadio di Agliana e il 27 chiuderà il girone a Pistoia contro la Danimarca.

Venti sono le Azzurrine convocate oggi dal tecnico Nazzarena Grilli, lo stesso gruppo che ha partecipato all’ultimo raduno. La squadra si allenerà presso il Centro di Preparazione Olimpica Vione dei Vannini a Tirrenia, due sedute di lavoro giornaliere fino al 19 giorno del trasferimento a Montecatini. Durante il raduno, lunedì 18, l’Under 17 affronterà in una gara amichevole l’Empoli Ladies.

L’elenco delle convocate

Portieri: Beatrice Beretta (Juventus), Astrid Gilardi (Fc Internazionale Milano);

Difensori: Elena Battistini (Castelvecchio), Heden Corrado (Roma), Martina Di Bari (Pink Sport), Chiara Mele (Fortitudo Mozzecane), Chiara Pucci (Bayern Monaco), Martina Zanoli (Mozzanica);

Centrocampiste: Anna Catelli (Como 2000), Gaia Distefano (Juventus), Alice Giai (Juventus), Michela Giordano (Juventus), Emma Severini (Fiorentina Women), Ludovica Silvioni (Juventus);

Attaccanti: Federica Anghileri (Mozzanica), Ilaria Alice Berti (Fc Internazionale Milano), Clara Anastasia Cancilla (Empoli Ladies), Elisa Carravetta (Fc Internazionale Milano), Serena Cortesi (Orobica Bergamo), Martina Tamburini (Jesina Femminile).