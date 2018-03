Nazionale Under-19, convocato solo Cerofolini. Gori e Sottil a disposizione di Bigica

Dopo la qualificazione all’Europeo ottenuta dalla Nazionale Under 17, la palla passa alla Nazionale Under 19, con l’Italia che dal 21 al 27 marzo ospiterà la Fase élite con l’obiettivo di staccare il pass per la fase finale del torneo continentale. Il tecnico Paolo Nicolato ha ufficializzato la convocazione dei 20 Azzurrini che nei prossimi giorni affronteranno nel gruppo 3 di qualificazione la Grecia, la Repubblica Ceca e la Polonia al fine di ottenere l’unico posto disponibile per volare in Finlandia, dove dal 16 al 29 luglio si svolgerà la fase finale dell’Europeo.

Per presentare l’evento, si terrà una conferenza stampa lunedì 19 marzo alle ore 12.30 presso lo Stadio ‘G. Teghil’ di Lignano Sabbiadoro, alla presenza delle autorità civili e sportive e con la partecipazione di una delegazione della Nazionale Under 19.

L’Italia farà il suo esordio nel torneo con la Grecia mercoledì 21 marzo allo stadio ‘G.Teghil’ di Lignano Sabbiadoro (ore 15.30, differita su RaiSport alle ore 16 del 22 marzo), sabato 24 nello stesso impianto affronterà la Polonia (ore 15.30, diretta RaiSport) e martedì 27 marzo se la vedrà con i pari età della Repubblica Ceca allo stadio ‘Friuli’ di Udine (ore 16.30 – diretta RaiSport). Le vincitrici dei sette gironi si qualificheranno alla fase finale dell’Europeo di categoria.

L’elenco dei convocati

Portieri: Michele Cerofolini (Fiorentina), Alessandro Plizzari (Ternana);

Difensori: Alessandro Bastoni (Atalanta), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta), Alessandro Tripaldelli (Juventus);

Centrocampisti: Davide Frattesi (Sassuolo), Matteo Gabbia (Milan), Alessandro Mallamo (Atalanta), Andrea Marcucci (Roma), Filippo Melegoni (Atalanta), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Inter);

Attaccanti: Enrico Brignola (Benevento), Christian Capone (Pescara), Andrea Pinamonti (Inter), Gianluca Scamacca (Cremonese).