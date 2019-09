Novellino: “La Fiorentina di Montella sarà la sorpresa del campionato”

Il noto tecnico ha parlato della squadra viola anche in vista della partita contro la Juventus di domani pomeriggio

Walter Novellino a Radio Toscana ha parlato così di Montella e della Fiorentina: “Sono convinto che i viola saranno la sorpresa di questo campionato. Ho visto come ha giocato la squadra contro il Napoli e stimo molto Montella. Il tecnico ha avuto il coraggio di puntare su giocatori come Castrovilli, che l’anno scorso a volte non giocava neanche nella Cremonese“.

Sulla Juventus: “Non è ancora quella ideale di Sarri quindi per la Fiorentina potrebbe essere il momento ideale per affrontarla. Ci sono ancora giocatori da registrare come De Ligt“.