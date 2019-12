Uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina è il centrocampista dell’Udinese Fofana. Su di lui c’è anche il Napoli. Pozzo ha risposto chiedendo almeno 10 milioni di euro

Uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina per la sessione invernale, Fofana dell’Udinese, è finito nel mirino anche di altri club. Già la scorsa estate più volte era emerso l’interesse dei viola per l’ivoriano avuto da Pradé nella sua esperienza in Friuli. Secondo quanto riporta Il Mattino, il Napoli sta provando a battere la concorrenza. Fredda, tuttavia, la risposta dei Pozzo che hanno chiesto almeno 10 milioni di euro per privarsi del centrocampista bianconero.