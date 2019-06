L’esterno destro che piace alla Fiorentina ha trovato un accordo di massima con i capitolini

Come riportato da La Nuova Ferrara, Manuel Lazzari ha trovato un accordo con la Lazio: firmerà un quinquennale da 1.5 milioni di euro. La Spal valuta 15 milioni il suo esterno destro e la Lazio non andrà oltre i 10 milioni di euro. La distanza verrà colmata con delle contropartite, come Patric e Palombi.