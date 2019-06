Su Lazzari della Spal è forte la Lazio che offre 12 milioni e Murgia. Ma la Fiorentina non molla

Come riporta Repubblica, per il ruolo di esterno di destra, il profilo che piace di più alla Fiorentina è Manuel Lazzari della Spal. Ma è sfida aperta alla Lazio per avere il classe 1993 che tanto bene ha fatto quest’anno a Ferrara. La società laziale già da tempo lavora all’operazione e sta proponendo 12 milioni di euro più Murgia. La Fiorentina non vorrebbe rinunciarvi, ma servirà aumentare l’investimento a 15 milioni di euro, almeno.