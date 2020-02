Occhio al giallo a Udine: cinque big di Iachini in diffida

Da Chiesa a Vlahovic: cinque titolari a rischio squalifica sabato sera in Friuli contro i bianconeri. Nel Brescia invece…

Attenzione al ‘giallo’ a Udine per i giocatori viola. Cinque big in diffida nella squadra di Iachini: si tratta di Lirola, Chiesa, Vlahovic, Pezzella e Duncan, titolari che in caso di ammonizione sabato in Friuli contro i bianconeri salterebbero la successiva sfida al Franchi contro il Brescia. Nelle Rondinelle diffidati invece Balotelli e Chancellor nella sfida contro il Sassuolo.