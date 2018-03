Oggi il Cda fra bilanci e futuro: diritti tv e radiofonici in attesa che si accenda il mercato

Come riporta il Qs-La Nazione, oggi è il giorno del CdA della Fiorentina e non passeranno inosservati ai contabili della direzione amministrativa della Fiorentina anche le buone notizie relative ai diritti televisivi (e radio) che andranno a segnare gli introiti delle prossime stagioni sportive. In particolare – come prima conseguenza della nuova ripartizione dei diritti tv e in seguito alla legge Lotti –, la Fiorentina potrà vedere accostata al segno positivo del suo bilancio una cifra vicina ai 24 milioni di euro in più rispetto a quanto stabilito e ottenuto un anno fa.

L’incremento equivale al prezzo del cartellino di un giocatore di primissima fascia e di sicuro i soldi delle tv avranno un impatto immediato sulle operazioni di mercato. Quindi i diritti radiofonici. La Fiorentina ha da poco ceduto in esclusiva a Radio Bruno Toscana le proprie partite (campionato, coppe e amichevoli) per le prossime tre stagioni. Accordo, questo, unico – per la durata triennale – che sarà inserito nella programmazione finanziaria a partire dalla stagione 2018/2019.