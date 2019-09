Olsen: “Contatto con Simeone in Fiorentina-Roma? Per me non era rigore, per lui sì”

Durante la sua presentazione come nuovo portiere del Cagliari, lo svedese è tornato sull’episodio da rigore di Fiorentina-Roma della passata stagione

Il nuovo portiere del Cagliari, Robin Olsen, arrivato al termine della sessione di calciomercato dalla Roma, è stato ufficialmente presentato oggi alla stampa.

E durante la conferenza stampa di presentazione è tornato sul celebre episodio del contatto da rigore su Simeone (oggi suo compagno di squadra in Sardegna) in Fiorentina-Roma dell’anno scorso.

Queste le sue dichiarazioni, riportate da CalcioCasteddu: “Mi ci vorrebbero tre ore per parlare di quello che successe l’anno scorso con Giovanni in Fiorentina-Roma. Ci abbiamo scherzato, per me non era rigore, per lui sì. Quello che conta ora è essere qui e sono felice”.