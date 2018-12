Ora la sosta, poi Malta e il Torino in Coppa Italia: due infortunati per Mazzarri

Sosta del campionato e pausa per i giocatori. Al rientro mini-ritiro a Malta e Coppa Italia con i granata.

Qualche giorno di vacanza per i viola dopo lo 0-0 di Marassi contro il Genoa. Sosta del campionato e pausa anche per i giocatori, che si ritroveranno a Firenze il 5 gennaio 2019 per poi spostarsi a Malta, fino all’11 gennaio, per una sorta di mini ritiro invernale tra allenamenti e amichevoli. Poi, il 13, in campo per la Coppa Italia contro il Torino.

TORINO. Proprio i granata oggi hanno pareggiato 1-1 a Roma contro la Lazio. Per Mazzarri anche due infortuni, da valutare nei prossimi giorni. Sia Armando Izzo che Emiliano Moretti hanno dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco. “Izzo ha subìto un trauma contusivo al ginocchio sinistro: seguiranno indagini nei prossimi giorni. Moretti – entrato al posto del compagno e poi anch’esso costretto ad uscire – ha accusato un problema all’adduttore della coscia destra. Anche nel suo caso verranno svolti accertamenti nei prossimi giorni”, scrive in un report il Torino. Probabile che comunque possano recuperare da qui alla sfida con i viola.