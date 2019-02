L’arbitro di Schio non è fra quelli con un ruolino migliore con la Fiorentina. Ha arbitrato Fiorentina-Juventus al Franchi

Alla Dacia Arena dirigerà Daniele Orsato la gara tra Udinese e Fiorentina. In ben 30 partite ha diretto la squadra viola in carriera. Il bilancio non è favorevole ai gigliati, vittoriosi solo 9 volte. Con lui si registrano anche 7 pareggi e ben 14 sconfitte. L’ultima vittoria con il fischietto di Schio risale addirittura a 9 incroci fa, quando la Fiorentina vinse a Cesena 1-4. Nelle ultime 8 gare 4 pareggi ed altrettante sconfitte.

Sicuramente non un amuleto per la Fiorentina. Orsato ha diretto quest’anno Fiorentina-Juventus, senza errori arbitrali nonostante qualche polemica per il mani di Edimilson ed il gol di Chiellini sul filo del fuorigioco. Ha diretto anche Lazio-Fiorentina terminata 1-0 per i biancocelesti. In passato ha diretto la finale di Coppa Italia tra viola e Napoli.