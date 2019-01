Fine anno, tempo di bilanci. Voti e analisi di quanto accaduto da inizio stagione ad oggi in casa Fiorentina

Con la chiusura del mese di dicembre si chiude anche il girone d’andata. E come sempre è anche tempo di tirare giù un primo bilancio di quanto accaduto in casa viola da luglio ad oggi. Partiamo dalla difesa.

LAFONT VOTO 6 Arrivato con grandi credenziali nonostante la giovane età ha alternato prestazioni ottime come quella di San Siro o in casa contro l’Empoli ad altre piuttosto rivedibili come contro il Sassuolo. Dal punto di vista tecnico continua a palesare dei limiti, come nelle uscite, o nel gioco con i piedi, o nella spinta come a Frosinone sul tiro di Pinamonti. Sulla reattività invece, nulla da dire. Anzi. Quanto a riflessi il giovanissimo portiere francese ha dimostrato di essere tra i migliori nel suo ruolo. E se la Fiorentina è tra le migliori difese del campionato è anche merito suo. Margini di crescita ce ne sono ancora tantissimi. Ed è anche lecito attenderseli da un investimento comunque oneroso di quelli che raramente la Fiorentina ha fatto su un portiere, soprattutto nella era Della Valle e Corvino. Voto mix tra alcune prestazioni da 7 ed altre da 5, più tendente al 6.5 ed in crescita.

DRAGOWSKI VOTO 6 Sarebbe da senza voto, ma nelle 3 presenze messe a referto contro Udinese, Napoli e Sampdoria per sostituire Lafont ha fornito qualche buona risposta. Cosa ben diversa da quanto aveva fatto nelle poche chances avute l’anno scorso quando fu chiamato in causa per sostituire Sportiello (Fiorentina-Lazio e Milan-Fiorentina se le ricordano ancora in molti). E finalmente, si è pure tolto la soddisfazione di rimanere inviolato dopo 6 gare ed un tempo nell’1-0 contro l’Udinese. Tuttavia, forse, è veramente giunto il momento di andare a giocare.

MILENKOVIC VOTO 7 Non era semplice confermarsi ad altissimi livelli. Per un giovane poi, il secondo anno, si sa è sempre più dura. Se poi ci aggiungiamo la ripartenza post mondiale ed il nuovo ruolo in campo il buon Nikola ha dato grandissime risposte. La sua scalata continua. Perle il gol contro il Chievo. A segno anche contro la Spal. Proprio perfetto non lo è stato. Qualche battuta d’arresto l’ha avuta pure lui. Come è normale che sia per un ragazzo di 20 anni.

PEZZELLA VOTO 7.5 Quella fascia al braccio ha capito subito che per questa città voleva dire leadership e responsabilità. E ce l’ha sempre messa l’argentino. Aver conquistato la nazionale non è stata una gentile concessione. Ma se l’è guadagnata con pieno merito. Quella sgroppata a testa alta a Reggio Emilia è l’applicazione pratica di quanto detto. E se i numeri del pacchetto arretrato viola sono così buoni è molto anche merito suo.

CECCHERINI VOTO 6.5 Ripiego di sicura affidabilità. Buone risposte nelle poche occasioni che ha avuto per mettersi in mostra. Anche perché Pioli, almeno dietro, una volta trovata la quadra non ha mai lasciato grande spazio a cambiamenti.

HUGO VOTO 6 Alti e bassi. Purtroppo quando è in giornata di bassi fa disastri. Come contro il Parma. O tutto nero, o tutto bianco. Non ha mezze misure. A San Siro contro il Milan, ad esempio, non sbaglia nulla e quasi esalta. Altre volte, invece, se sbaglia una prima cosa poi va in crisi e mette in serie errori a raffica. A differenza del suo primo impatto con il calcio italiano ha saputo migliorarsi, mettendo a referto più prestazioni da sufficienza piena che da 5 o 4. Sulla lettura preventiva delle situazioni deve ancora migliorare. Perché il gol preso a San Siro contro l’Inter in cui esce male mandando in porta l’avversario non è stato l’unico. E forse neanche l’ultimo. Ma poteva andare peggio.

BIRAGHI VOTO 6 Per 2/3 mesi è letteralmente volato. Cross perfetti, sgroppate, gol, poi la lenta e costante regressione al Biraghi versione prima parte della scorsa stagione. Quasi preoccupante. La maglia della Nazionale non era arrivata per caso, anzi. Per ampi meriti. Poi i passi indietro. I limiti sulla fase difensiva li ha sempre avuti e probabilmente, salvo improvvise svolte, li avrà sempre. Ma con quel mancino sa che può fare di meglio. La costanza non è certo stata il suo forte.

HANCKO VOTO 6 Nei pochi minuti avuti a disposizione(nel secondo tempo di Fiorentina-Spal e qualche secondo in Fiorentina-Empoli) ha dimostrato di saperci fare. Mancino educato, forse anche migliore rispetto a quello di Biraghi, e non è un caso se per lui è arrivata la raffica di convocazioni nella nazionale maggiore slovacca con attestati e parole di stima provenienti dal suo ct. È ancora giovane, ma scalpita. E se l’involuzione di chi ha davanti nelle gerarchie dovesse proseguire, chissà che non possa entrare anche lui in ballottaggio in maniera un po’ più serrata. Di sicuro, la curiosità per vederlo all’opera, c’è. Ed i mezzi sembrano esserci.

LAURINI VOTO 6 A tratti pareva essere scomparso. Poi, nel momento del bisogno, ha risposto comunque presente. Resta un’alternativa, ma di sicuro affidamento. Sulla destra, d’altronde, con Milenkovic terzino sapeva già che avrebbe avuto poco spazio, ma quando è stato chiamato in causa ha risposto in maniera sufficiente.

MAXI OLIVERA S.V. 0’ minuti giocati e pochissime convocazioni, (giusto per far vedere che c’era) ad eventuali acquirenti che poi si sono manifestati dal Sud America. Del suo 2018, compresa la prima parte, restano 1 comunicato piuttosto opinabile redatto dalla ACF Fiorentina per ricordare il suo glorioso palmares, e 3 presenze tra gennaio e giugno con due ko, contro Sassuolo e Milan. Non benissimo.

DIKS S.V. 0’ giocati possono bastare per indurre a pensare che sarà di nuovo ceduto altrove.