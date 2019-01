Ducali attivi in questo inizio di mercato cercano rinforzi per una salvezza tranquilla

Il Parma dopo l’arrivo di Martin Cáceres dalla Lazio non si ferma. Secondo La Gazzetta dello Sport, gli emiliani cercano un altro difensore. Il profilo che sta valutando in queste ore il ds Faggiano, è quello di Vincent Laurini della Fiorentina, per il quale si pensa a un prestito con diritto di riscatto. L’alternativa al francese si chiama Andrea Rispoli del Palermo.