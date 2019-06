L’ex campione viola parla dell’incontro avuto a Firenze con Rocco Commisso: “Io in società? Non c’è nulla al momento”

Daniel Passarella ha origini lucane. E in questi giorni è in Basilicata, a Moliterno, per completare le ricerche sulle sue origini e avviare le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana, riporta basilicatapost.it. Daniel Passarella è in visita con sua moglie Graziella e con un amico. Sono in arrivo da Firenze, dove ben informati dicono sia stato per prendere contatti con la nuova dirigenza della Viola guidata dall’italo-americano Rocco Comisso, che avrebbero pensato a lui come uomo immagine della Fiorentina del mondo, qualora la trattativa in corso con Batistuta non dovesse avere esito positivo: “In realtà ci siamo incontrati per caso in un ristorante gestito da alcuni miei amici di Firenze – afferma prudente – Al momento non c’è nulla di concreto”.