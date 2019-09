Le cifre dell’operazione Pedro sono importanti. Prima dell’infortunio di un anno fa lo voleva il Real Madrid

Come sottolinea La Nazione, l’investimento per il giovane attaccante brasiliano Pedro è comunque di quelli importanti. Al Fluminense andranno 13 milioni in contanti, più un bonus e un diritto di futura rivendita pari al 15 per cento Per lui contratto di 5 anni. Per Pedro, 22 ci aveva provato il Milan, subito dopo la Roma: non ci si è tuffata la Lazio, perché tecnicamente il giocatore assomiglia davvero tanto a Ciro Immobile, agile e esplosivo al tempo stesso.

Ad averlo praticamente in pugno, più o meno un anno fa, era stato il Real Madrid, che si era spinto fino al Maracana per vederlo giocare, salvo poi fare marcia indietro al momento dell’ infortunio al legamento crociato. Con il Fluminense, ha segnato 31 gol in 93 gare.