L’ex viola ai nostri microfoni: “Firenze è la mia seconda casa. Se staserà vedrò Commisso lo conoscerò molto volentieri, anch’io sono italo-americano come lui…”

Una piacevole sorpresa: in New Jersey abbiamo incontrato Giuseppe Rossi, all’opera in palestra per mantenersi in forma e trovare un’altra squadra. L’ex viola ha rilasciato un’intervista ai media presenti, tra cui Fiorentina.it. Queste le sue parole: “Sto molto bene, mi sto tenendo in forma e aspettando una chiamata. Ho ancora tanta voglia di tornare in campo, divertirmi e trasmettere emozioni ai tifosi, sono ancora giovane. Sono pronto per qualsiasi occasione”.

“Commisso? E’ uno spettacolo vedere un italo-americano entrare nel calcio, specialmente la Serie A. Anch’io sono italo-americano, quindi è bello vedere uno delle mie parti (siamo a 15-20 minuti di distanza) a capo della Fiorentina. Commisso ha fatto grande storia qui in America e la sta facendo anche nel calcio italiano. Ho tanti amici che giocano nei NY Cosmos, parlano molto bene di lui. Può fare grandissime cose con la Fiorentina”.

“Chiesa? Posso parlare solo del calciatore, fuori dal campo ci penseranno loro. E’ molto bravo, sta ancora crescendo e quindi può ancora migliorare. E’ una grande promessa del calcio italiano. Difficile dire di no ai club più importanti al mondo? Non sono scelte facili, capisco bene quello che sta provando Federico. Posso dirgli di stare sereno, parlare in famiglia e prendere una decisione che gli dia soddisfazione che lo porti a crescere, come calciatore e come persona”.

“Il 4-2 con la Juve? Ogni settimana c’è qualche tifoso viola che sui social mi ringrazia per quella partita. E’ stata una cosa spettacolare, spero che i tifosi possano provare quelle emozioni di nuovo”.

“Perché una squadra dovrebbe scommettere su Rossi? Ho tanta voglia, voglio divertirmi. Il calcio per me è tutto. Quest’ultimo anno per me è stato molto difficile, ma mi sono sempre allenato e ho fatto di tutto per essere pronto per qualsiasi occasione arrivi. Se chiamasse Pradè? risponderei subito e ci parlerei, gli do un grande abbraccio. Parlare con Commisso per un ritorno alla Fiorentina? Magari, Firenze è la mia seconda casa. Mi sono trovato benissimo lì, stasera c’è la partita, se vedrò Commisso mi farà molto piacere conoscerlo”.

“Manchester United? Esperienza bellissima, mi ha contattato Ferguson, grandissima persona, e mi ha dato questa opportunità. Auguro ai Red Devils di fare una grandissima stagione. Europa o America? Io sono un giocatore d’Europa, ho ancora tanto da dare. Non devo dimostrare niente, ma in realtà ho tanta voglia di mettermi in discussione di nuovo”.