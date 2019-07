Per la regia c’è l’idea Badelj. Ma Pradè…

Il croato ex viola potrebbe tornare a Firenze dopo essere andato via un anno fa a parametro zero. Ci sarebbe però da trattare con la Lazio.

Non solo Biglia per la regia della Fiorentina. E’ tornato di moda il nome di Badelj, ma l’idea non accende più di tanto l’entusiasmo di Pradè che dovrebbe andare a trattare con la Lazio di un giocatore arrivato nella Capitale a scadenza con la prospettiva di doverlo ricomprare. Insomma, non sarebbe un’operazione conveniente; potrebbe diventarlo solo se fosse il tecnico a spingere in questa direzione, scrive La Nazione.