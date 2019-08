Per l’attacco occhi su Lammers del Psv. Su Llorente c’è anche la Lazio

Piace il centravanti degli olandesi, l’anno scorso 19 gol in prestito all’Heerenveen. Sullo spagnolo si muovono anche i biancocelesti.

Per quanto riguarda l’attacco viola, occhi puntati su Lammers del Psv (19 gol e 5 assist nell’ultima stagione in prestito all’Heerenveen) e su Llorente che invece è svincolato. Lo spagnolo, tra l’altro, gradirebbe la destinazione Fiorentina e Pradè, che ha sempre tenuta aperta la porta all’attaccante ex Tottenham, è al lavoro per trovare la formula giusta che possa spianare la strada per un suo ritorno in Italia. Da valutare, in questo senso, il futuro di Simeone che rimane in uscita ma per il quale non è ancora arrivata l’offerta giusta. Così scrive La Repubblica.

CONCORRENZA. Sullo spagnolo, però, si muove anche la Lazio: i biancocelesti, scrive Tuttosport, lo considerano la prima scelta in caso di partenza di Caicedo. Il 34enne ha dato il suo gradimento alla Lazio.