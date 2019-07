L’esterno d’attacco della Fiorentina Riccardo Sottil viaggia sempre più verso un ritorno al Pescara in Serie B

Dopo il semestre passato in Abruzzo nello scorso campionato, il giovane viola Riccardo Sottil è sempre più vicino a far ritorno proprio a Pescara. Come riporta il Corriere Dello Sport, infatti, la società pescarese lo sta corteggiando da tempo, e ci sarebbe già stato il sì del calciatore. Si attende solo il via libera ufficiale del club viola, che aveva già lasciato intendere di poter mandare il classe 1999 ancora in biancoazzurro.