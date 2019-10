Il difensore centrale della Fiorentina ha parlato dei due attaccanti più pericolosi della Lazio, prossima avversaria dei viola in campionato

German Pezzella, capitano della Fiorentina, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Immobile è un gran giocatore. Come la Lazio anche lui ha dimostrato tanto negli ultimi anni. Ha fatto tanti gol, è stato capocannoniere, sappiamo dei pericoli che porta in campo. Proveremo a dare sicurezza alla squadra da dietro. Correa? Non so se sia più facile fermare lui o Immobile, è un grande giocatore e vive un gran momento di forma. Ha rinnovato da poco, segno che la società ha grande fiducia in lui. E’ una grande persona ed è bravo dentro al campo. In campo non ci sono amici, proveremo a fermarlo”.