Pierguidi (Q2): “Nuovo stadio? Firenze lo stadio lo ha già, è bellissimo”

Il Presidente del Quartiere 2 di Firenze si schiera in difesa del Franchi: “Ci sono progetti che potrebbero andar bene anche alla Soprintendenza

Il Presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi è intervenuto nella trasmissione TELEGRAM in onda su TeleIride parlando di stadio e restyling. Queste le sue parole: “Firenze lo stadio lo ha già, è bellissimo. Era uno stadi più belli del mondo quando è stato fatto. E’ meraviglioso. Ora va reso più funzionale – ha detto Pierguidi – ci sono dei progetti che non toccherebbero la struttura esterna e che potrebbero andar bene anche alla Sovrintendenza e quindi avvicinerebbero le curve e creerebbero spazi commerciali, e spazi per il museo, per gli uffici, per gli sky box e i servizi. Tutto ciò che serve ad uno stadio moderno e funzionale, facendo rimanere l’area del Campo di Marte l’area sportiva più bella della Toscana ma tra le più belle d’Italia e d’Europa”.