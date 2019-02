Pierini: “Muriel ha cambiato la Fiorentina ma c’è da migliorare in difesa”

L’ex difensore viola ha analizzato il momento della squadra di Pioli dopo Udine e prima del Napoli

Alessandro Pierini, ex di Udinese e Fiorentina, a Radio Blu ha parlato del momento dei viola dopo il pareggio in Friuli: “Ho visto un Simeone più motivato dall’arrivo di Muriel. La concorrenza aiuta in questo verso.

La Fiorentina sta facendo meglio in questo 2019 e dal punto di vista del gioco non mi dispiace anche se contro l’Udinese non è stata brillantissima. C’è da registrare qualcosa dietro perché la Fiorentina prende un po’ troppi gol specie da palle laterali. Credo che si debbano registrare meglio le marcature in zona difensiva ma la Fiorentina non mi sembra che manchi di equilibrio in campo.

Classifica corta? Ci sono squadre come Roma e Milan che stanno facendo meno del previsto mentre l’Atalanta sta facendo un ottimo campionato e le altre stanno lottando per l’obiettivo che si pensava. Per quanto riguarda la Fiorentina ci può essere il rimpianto di non aver sfruttato questa occasione e ripenso ai tanti pareggi fatti dai viola.

Ma alla fine del campionato manca ancora tanto e l’arrivo di Muriel ha cambiato la Fiorentina”.