Pioli: “A Udine non sarà facile ma vogliamo proseguire con la striscia positiva. Ci sarà qualche cambio”

“Il gruppo sta dando delle buone risposte, è un gruppo disponibile. Contro il Crotone abbiamo giocato una buona partita meritando la vittoria e adesso siamo concentrati sulla prossima partita. Ogni gara ha il suo carico, il suo peso. Incontriamo un’Udinese molto fisica, forte fisicamente dal punto di vista della gamba, dei centimetri. Avremo bisogno di energie e freschezze mentali e quindi credo che sarà opportuno cambiare qualcosa. L’Udinese arriva a questa gara con alle spalle sei sconfitte consecutive e anche per questo la gara sarà molto più difficile. E’ inevitabile che i nostri avversari daranno l’anima per interrompere questa striscia negativa. Però è anche vero che noi vogliamo continuare con la nostra striscia positiva di vittorie. Oddo è un allenatore giovane, capace, determinato con buone idee. Ha subito ottenuto grandi risultati e adesso sta facendo un po’ più fatica. Ma anche questo il calcio, ci sono momenti dove le cose non vanno del tutto meglio. L’Udinese è sempre stata in partita, anche nell’ultima gara contro l’Atalanta. E’ una squadra che sicuramente ci creerà delle difficoltà. Simeone? Per un attaccante è importante segnare e anche lavorare per la squadra e lui lo ha sempre fatto”.

Così l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, ai microfoni di Violachannel, alla vigilia della gara del Friuli contro l’Udinese.