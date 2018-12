Stefano Pioli non vanta un grande storico contro il Milan. Solo 2 vittorie in carriera per il tecnico viola

Sarà la 19° sfida per il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli contro il Milan quella di sabato. Tanti segni X, negli ultimi 5 incroci tra Pioli ed il Milan sono arrivati ben 4 pareggi. Quello dell’andata dello scorso campionato sulla panchina gigliata, dove andarono a segno Cahlanoglu e Simeone. Con l’Inter, due volte 2-2, e con la Lazio 1-1. Tante sconfitte, il 5-1 dell’ultimo turno dello scorso campionato a Firenze, 2 ko sulla panchina della Lazio, 2 col Bologna, 2 col Chievo, e 2 anche col Parma. Nel mezzo anche altri 3 segni X quando Pioli era a Bologna. Le uniche due vittorie di Pioli contro il Milan risalgono ai tempi della Lazio, con Biglia che decise un quarto di finale di Coppa Italia. Anche un 3-1 in campionato nel 2014-15, con doppietta di Parolo e gol di Klose. Il bilancio di Pioli vs il Milan dice dunque: 2 vittorie per Pioli, 7 pareggi, e 9 sconfitte.

Gattuso contro la Fiorentina ha un bilancio di un pareggio ed una vittoria, lo scorso campionato, stesso bilancio degli incroci contro Pioli.