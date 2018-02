Quella di venerdì sarà la 24° gara contro la Fiorentina da allenatore per Max Allegri. Il bilancio è equilibrato, con una vittoria 1-0 al primo incrocio quando era a Cagliari nel 2008-09 con gol vittoria di Acquafresca, seguiti poi da due ko per 2-1 e 1-0 tra il 2008-09 (reti di Pasqual e Vargas) e il 2009-10 (gol vittoria di Gilardino). Quindi un 2-2 nel 2009-10 in Sardegna con reti di Lazzari e Astori per i sardi, Marchionni e Jovetic per la Fiorentina. Al Milan, successi agli inizi contro la Fiorentina, 1-0 nel 2010-11 con Ibrahimovic e 1-2 a Firenze con reti di Seedorf e Pato. Da lì la lunga serie di risultati negativi contro i colori viola: 0-0 nel 2011-12 al Franchi, e poi la serie di ko consecutivi a San Siro con l’1-2 del 2011-12 che costò di fatto lo scudetto al Milan, vittoria targata Jovetic e Amauri. L’anno dopo 1-3 targato Aquilani, Borja ed El Hamdaoui, e lo 0-2 del 2013-14 targato Vargas e Borja. Nel mezzo il 2-2 della lotta al terzo posto con Tagliavento assoluto protagonista e i gol di Pizarro e Ljajic su rigore. Alla Juventus è tornato a sorridere. Due stagioni fa ottenne due vittorie, 3-1 a Torino e 1-2 a Firenze ripartendo l’anno scorso col 2-1 della prima giornata di campionato. Al ritorno il successo dei viola 2-1 con gol di Kalinic e Badelj. Completano il quadro lo 0-0 al Franchi ed il 3-2 dello Stadium in campionato di tre stagioni fa, ai quali vanno aggiunti lo 0-3 in rimonta del Franchi in Coppa Italia nell’ultimo anno di Montella ed il ko 1-2 subito a Torino all’andata targato Salah. Ed infine l’1-0 dell’andata. Il bilancio di Allegri Vs la Fiorentina dice dunque: 9 vittorie per l’allenatore della Juve, 4 pareggi e ben 7 sconfitte.

E’ ancora fermo a quota 0 Stefano Pioli contro la Juventus. 0 vittorie, in carriera, per l’allenatore della Fiorentina contro la vecchia signora. Sono addirittura 11 i ko consecutivi rimediati dalle sue squadre contro i bianconeri. 1 con l’Inter, 1 con la Fiorentina, 6 con la Lazio, e 3 col Bologna. L’ultimo risultato utile l’1-1 col Bologna nel 2011-12, e due pareggi con il Chievo nel 2010-11. Il bilancio di Pioli contro la Juventus è dunque di 3 pareggi e 12 sconfitte.

Pioli vs Allegri, è esattamente identico a quello di Pioli vs la Juventus. 8 i ko consecutivi per il tecnico gigliato contro il tecnico livornese. L’ultimo precedente utile per Pioli è il 3-3 tra Bologna e Milan del 2013-14. Altri due pareggi ottenuti da Pioli ai tempi del Bologna con Allegri al Milan, e 0 successi. Il bilancio di Pioli contro Allegri è dunque di 3 pareggi e 12 vittorie per Allegri.