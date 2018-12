Per il mister della Fiorentina Stefano Pioli bilancio positivo contro la squadra ducale contro cui è reduce da 3 vittorie negli ultimi 4 incroci

Per il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli quella di mercoledì sarà la 12° gara da avversario contro il Parma. Nelle ultime 4 uscite 3 vittorie ed 1 pareggio tra Lazio e Bologna. Con i felsinei anche gli unici ko rimediati in carriera contro i gialloblu tra il 2012-13 ed il 2011-12. Poi sfilata di pareggi, ben 5 di fila tra il 2008-09 ed il 2011-12 diluiti tra le panchine di Bologna, Chievo e Piacenza. Il bilancio di Pioli vs Parma dice dunque 3 vittorie per il tecnico viola, 6 pareggi, e 2 ko.