I precedenti della sfida tra i due tecnici: 0 vittorie per Pioli contro Spalletti.

Quella di domenica sera sarà la 22° volta da allenatore contro la Fiorentina per Luciano Spalletti. Più e più volte accostato alla panchina viola, ma mai alla guida dei gigliati, l’allenatore dell’Inter vanta degli ottimi precedenti contro la Fiorentina. Solo 3 le sconfitte, per il tecnico di Certaldo. L’ultima è del 2016-17, quando la squadra di Sousa vinse 1-0 con la Roma grazie al gol di Badelj da fuori area. Nel 2008-09 la vittoria più larga dei viola. 4-1 quando Vargas, Gila due volte e Gobbi stesero i romani. L’altra risale al 2000-01, quando la Fiorentina vinse 2-1 con l’Udinese di Spalletti targato Enrico Chiesa che fece doppietta. C’era lui in panchina quando nel 2-2 del Friuli Mondonico dette le dimissioni da tecnico viola. Tra Venezia ed Empoli, tutti risultati positivi per Spalletti. Da tecnico azzurro vinse al Franchi 1-2 in rimonta con gol vittoria di Martusciello alla quarta giornata. Poi fece 1-1 al Castellani. Il 2-1 col Venezia del 1997-98 è un ricordo marcato. Poi vinse anche alla Sampdoria 3-2 con una doppietta di Vincenzo Montella. Ai tempi della Roma all’Olimpico solo ko, 4-0 nel 2016-17, 4-1 nel 2015-16, 1-0 nel 2007-08 e nel 2008-09, 3-1 nel 2006-07. All’andata l’anno scorso fu 3-0 per l’Inter contro la Fiorentina, e 1-1 al ritorno. Quest’anno 2-1 per la sua Inter. Il bilancio di Spalletti contro la Fiorentina dice dunque: 11 vittorie per il tecnico dell’Inter, 8 pareggi, e solo 3 vittorie della Fiorentina.

Pioli, contro Spalletti, non ha mai vinto. Tabù vero per l’attuale tecnico viola il mister di Certaldo. 9 precedenti, 7 vittorie per Spalletti e 2 pareggi. Con Pioli a Firenze il 3-0 dell’andata e l’1-1 del Franchi l’anno scorso, oltre al 2-1 di San Siro di quest’anno. Con Pioli all’Inter e Spalletti a Roma 1-3 a San Siro. Con Pioli alla Lazio e Spalletti alla Roma 1-4 che costò l’esonero a Pioli. Poi altri 3 ko con Pioli a Parma e Spalletti a Roma, ed un solo pari 2-2 nel 2006-07 in Coppa Italia.

Pioli contro l’Inter, oltre al 3-0 e all’1-1 dello scorso ed il 2-1 di quest’anno, ha perso spesso anche tra Lazio, Bologna, Chievo e Parma. Le gioie risalgono al 2015-16 quando con la Lazio vinse 1-2 a San Siro, così come nel 2012-13 e nel 2011-12 quando vinse 0-1 e 0-3 col Bologna. Col Chievo vittoria interna contro l’Inter, 2-1 nel 2010-11. Il bilancio di Pioli contro l’Inter dice dunque: 4 vittorie per il tecnico della Fiorentina, 3 pareggi, e 7 ko.