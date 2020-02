Pizzul: “Non mi aspetto una partita pirotecnica. Sarà molto tattica, c’è l’esigenza per viola e Udinese di fare punti, magari uno ciascuno potrebbe andare bene”

Parla così il giornalista tifoso dell’Udinese Bruno Pizzul della gara di sabato tra i bianconeri di Gotti e la Fiorentina di Iachini a Radio Bruno:

FIORENTINA E UDINESE. “Avrebbe dovuto fare qualcosa in più forse per quello che ci si aspettava. Ha grandi potenzialità, una buona squadra, con qualche punto in meno di quello che meriterebbe. Ha grandissimi mezzi davanti, e quando gioca all’attacco fa un po’ paura. L’Udinese, invece, segna pochissimo. C’è una battuta che gira in Friuli, l’Udinese non segnava con le porte aperte, figurati con le porte chiuse”.

SABATO. “Non mi aspetto una partita pirotecnica e bella. Sarà molto tattica, c’è l’esigenza per viola e Udinese di fare punti, magari un punto ciascuno potrebbe andare bene. Perdere sarebbe molto controproducente per tutti e due i club”.