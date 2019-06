Il manager Alessandro Lucci ha ottimi rapporti con Daniele Pradè. Potrebbe tornare in viola Badelj, e c’è l’idea Zappacosta

Come riporta La Nazione, sono ottimi i rapporti tra Alessandro Lucci e Daniele Pradè. Il noto procuratore, nella sua scuderia ha non a caso Milan Badelj, oltre che il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella. Il centrocampista croato, scrive il quotidiano, potrebbe lasciare la Lazio per fare ritorno proprio a Firenze. Tra gli assistiti di Lucci c’è anche Zappacosta, giocatore di primissima fascia, tesserato Chelsea, ma che potrebbe essere tentato da un’avventura nuova e originale come quella di tornare in Italia nel progetto di una Fiorentina all’americana.