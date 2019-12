Pradè: “Montella sarà in panchina contro Inter e Roma. Sul mercato…”

Il direttore sportivo viola conferma il tecnico nonostante l’ennesima sconfitta. E conferma la voglia di intervenire sul mercato a gennaio

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato così la sconfitta contro il Torino ai microfoni di Radio Bruno: “È un momento difficile, durissimo, che non pensavamo di dover affrontare. Abbiamo avuto un approccio alla partita. L’aspetto positivo e che ci deve rincuorare è stata la voglia della squadra di rientrare in partita, sia ad inizio ripresa che dopo il 2-0. Speriamo nel rientro di Pezzella e anche in quello di Ribery. In settimana anche Badelj è stato male, proveremo a recuperare anche lui”.

MONTELLA. “Il presidente gli ha dato grande fiducia, vediamo cosa succede nelle prossime due gare. Non è uno stupido, vede anche lui cosa succede in campo e dobbiamo valutare insieme. Con Inter e Roma Montella sarà in panchina”.

MERCATO. “Se ci saranno opportunità a gennaio ci muoveremo sicuramente. Ma bisogna vedere se queste opportunità ci saranno. Vogliamo diventare una squadra potenzialmente forte, l’obiettivo è ripetere quello che stanno facendo Atalanta e Lazio”.

CLASSIFICA. “Mi preoccupato, certo. Ma saranno gli uomini che abbiamo in rosa a tirarci fuori da questa situazione”.