Pradè: “Parlerò alla squadra. Sbagliato l’approccio mentale, ma non sono preoccupato”

Il direttore sportivo della Fiorentina ha commentato la sconfitta di Cagliari nella zona mista della Sardegna Arena

APPROCCIO. “L’atteggiamento psicologico della squadra è stata la causa principale della sconfitta” ha dichiarato Daniele Pradè, ds della Fiorentina, nella zona mista della Sardegna Arena. “Ma non sono preoccupato, sapevo della difficoltà estrema di questa gara. Noi siamo stati leggeri e molli, pensiamo a lavorare con intelligenza per capire gli errori“.

SOSTA. Ora il campionato si ferma per le nazionali: “Quando la squadra ritornerà al completo, farò un bel discorso al gruppo per trasmettere cosa desidero da loro. Oggi la differenza in campo si è sentita molto nella maggiore esperienza degli interpreti cagliaritani rispetto ai nostri“, ha concluso Pradè.