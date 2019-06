Prandelli: “Entusiasmo ed idee, i fiorentini hanno bisogno di persone come Commisso”

Pochi minuti fa è andata in scena a Pegli la conferenza stampa di addio dell’ex tecnico viola al Genoa. Spazio anche per una domanda sulla Fiorentina

Cesare Prandelli ha voluto sostenere un’ultima conferenza stampa per salutare i tifosi del Genoa. La sua avventura in Liguria finisce qui. Sull’attualità della Fiorentina, ha dichiarato: “E’ arrivato un personaggio che a Firenze può far tornare entusiasmo. I fiorentini hanno bisogno di questi personaggi. La nuova proprietà può portare entusiasmo e idee“, questo quanto riportato da PianetaGenoa.it.