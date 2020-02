Prandelli: “Salvezza, da 29 punti in giù tutte coinvolte. La Fiorentina…”

L’ex tecnico viola ricorda lo scorso finale di stagione e sulla lotta per non retrocedere dice: “Sarà una lunga bagarre”.

Cesare Prandelli, ex allenatore viola, ha parlato al Quotidiano di Puglia della lotta salvezza. Queste le parole riportate da CalcioLecce.it: “Hanno disputato grandi partite il Genoa contro la Lazio, la Spal contro la Juventus, il Brescia contro il Napoli. Sarà un duello acceso sino alla fine, in zona salvezza. Non c’è ancora nessuna squadra spacciata. Da 29 punti in giù sono tutte coinvolte. Basta pensare alla Fiorentina, che l’anno scorso, dopo un finale difficile, si salvò solo all’ultima giornata. Sarà anche quest’anno una grande, lunga bagarre“.