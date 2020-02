Pres. Friuli: “UDI-FIO? Ordinanza dev’essere rispettata, a meno che non venga cambiata”

Federiga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ha parlato in merito all’eventualità che Udinese-Fiorentina si giochi a porte chiuse

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è intervenuto in merito alla gara tra Udinese e Fiorentina che potrebbe giocarsi a porte chiuse, vista l’emergenza coronavirus. Queste le sue parole in merito riportate da Sportface.it: “Abbiamo un’ordinanza firmata con il ministro della Salute, per quanto ci riguarda deve essere rispettata, almeno che non venga cambiata. Avrò un confronto con il governo, se c’è questa esigenza chiesta dalla Lega di Serie A, faremo una valutazione. Domani avrò una riunione, faremo presente anche questo. Valuteremo insieme agli altri governatori e al Governo”.