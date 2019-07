Sebastiani, numero uno del club abruzzese, parla dell’esterno viola rientrato a Firenze dopo il prestito in B: “Condivido il suo pensiero, ma…”.

Il Presidente del Pescara Sebastiani è intervenuto su Rete 8, parlando anche di Sottil, rientrato alla Fiorentina dopo i sei mesi in prestito in Abruzzo: “Condivido il suo pensiero di provare a restare a Firenze. Se non dovesse riuscirci sappiano che siamo la sua prima scelta e noi siamo contenti di riportarlo”.