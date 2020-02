Pres. Scandicci: “Fiorentina? Speriamo che con il nuovo corso i rapporti siano più incisivi”

Le dichiarazioni del presidente dello Scandicci dall’evento al centro sportivo Bartolozzi

Presente al centro sportivo V. Bartolozzi di Scandicci,per l’inaugurazione della nuova Scuola Calcio Élite ‘Alberto Di Chiara Academy’, il presidente dello Scandicci, Fabio Rorandelli, ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentina.it:

“Alberto è un amico e in questi anni siamo cresciuti insieme come società. La sua grande carriera è stata grande a prescindere e questo è un riconoscimento che noi vogliamo dare a un nostro amico per farlo diventare sempre più responsabile e partecipe di questo progetto, speriamo di migliorare nell’educazione dei ragazzi perché niente è facile”.

LEGAME CON LA FIORENTINA. “Noi ospitiamo l’U17 e l’U16 della Fiorentina e nei prossimi anni chiaramente andranno a giocare a Bagno a Ripoli quando sarà terminato l’impianto. Se la Fiorentina sarà lungimirante cercherà anche ragazzi in Toscana e dovrà essere brava da questo punto di vista perché di Flachi ne nascono pochi. Spero sia un indirizzo e sarebbe importante dare una mano alle società del territorio perché da sole per noi è difficile. Speriamo che il nuovo corso sia un po’ più incisivo anche se quello vecchio non era assente”.

STADIO. “In passato avevamo proposto l’area del Lupi di Toscana come alternativa alla Mercafir. Non ci scordiamo che in un progetto privato di edilizia residenziale e pubblica, quell’area è del comune di Firenze ed è un’area interessante con dei pregi e dei difetti. Da tifoso a me interessa avere uno stadio”.