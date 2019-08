Il club lombardo in pressing sul difensore centrale di proprietà della Fiorentina: Cellino sta lavorando per portarlo in prestito secco

Passi avanti per il Brescia nella trattativa che dovrebbe portare Federico Ceccherini in Lombardia. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il difensore classe ’92 è in uscita dalla Fiorentina e la squadra di Corini è pronta ad accoglierlo: Cellino sta lavorando a un prestito secco. Lunedì potrebbe essere il giorno giusto per chiudere la trattativa.