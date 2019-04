Primavera, ancora Bigica: “Ci siamo conquistati il Franchi. Montiel? Caratteristiche importanti…”

Vigilia di Finale di Coppa Italia per la Fiorentina Primavera, che domani ospita il Torino al Franchi per la gara d’andata

“I ragazzi volevano giocare una partita importante in questo stadio. Merito loro che ce l’hanno fatta, adesso ce la giochiamo e speriamo che ci sia tanta gente allo stadio. So cosa significa vincere qualcosa qui e so che entusiasmo creerebbe in città, anche se parliamo solo di settore giovanile. Spero di regalare questa soddisfazione. Montiel? Non è una prima punta, ama stare tra le linee e vede la porta. Ha caratteristiche importanti, non a caso Pioli lo ha fatto esordire“. Queste le parole di Emiliano Bigica al Tgr della Toscana.