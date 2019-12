Il responsabile del settore giovanile del Cagliari Pierluigi Carta parla della trasferta a Firenze dei ragazzi della Primavera segnata dallo sciopero del comparto aereo

VIAGGIO. La squadra Primavera del Cagliari giocherà domattina alle 11 contro la Fiorentina: la trasferta in terra toscana si è rivelata però carica di disagi, a causa dello sciopero del comparto aereo che ha costretto i rossoblù a compiere un lungo viaggio in nave anticipando la partenza.

CARTA. Il responsabile del settore giovanile del Cagliari, Pierluigi Carta, ha descritto in questo modo la situazione: “Una traversata del genere è insolita, ma non avevamo alternative. Ma l’aspetto logistico non deve rappresentare un problema, la squadra sta proseguendo nella sua crescita sportiva: contro la Fiorentina dovremo essere affamati, senza mai abbandonare la mentalità vincente”. Così riporta calciocasteddu.it