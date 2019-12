Primavera, ritorno alla vittoria dopo 10 partite: +2 dai playout

La Fiorentina di Bigica ritrova finalmente il successo superando per 2-0 il Cagliari 2° in classifica. Boccata d’ossigeno per i viola.

Una vera boccata d’ossigeno per la Fiorentina Primavera, con il 2-0 al Cagliari 2° in classifica. Una bella vittoria, prestigiosa, 10 partite dopo l’ultimo successo. Era la 3° giornata di campionato (28 settembre) quando i viola di Bigica battevano 3-0 la Roma al Franchi. Da allora, cinque pareggi e tre sconfitte in campionato, più il ko in Supercoppa contro l’Atalanta. Un trend che hanno portato la Fiorentina vicina alla zona retrocessione.

CLASSIFICA CORTA. Con i tre punti sul Cagliari, la Fiorentina si porta a +2 dai playout (le ultime due retrocedono direttamente in Primavera 2, la terz’ultima e la quart’ultima fanno invece i playout), e in attesa delle gare di domani i viola sono a -3 dai playoff (la Juve 6° è a quota 17 punti). Una classifica molto corta in un campionato equilibrato, con i viola che sabato prossimo farà visita alla Lazio.

Risultati: Samp-Genoa 1-0, Fiorentina-Cagliari 2-0, Inter-Sassuolo 1-1, Napoli-Lazio 1-2, Torino-Empoli 0-0

Classifica: Atalanta 31, Cagliari 28, Inter 23, Genoa 20, Roma 19, Juve 17, Empoli 16, Bologna 15, Fiorentina 14, Lazio e Torino 13, Samp e Sassuolo 12, Pescara 10, Napoli 9, Chievo 8.