Primavera, vittoria fondamentale in chiave salvezza: la classifica

I viola di Bigica si sono imposti oggi contro il Torino: un successo che avvicina la Fiorentina alle concorrenti per la salvezza.

Vittoria fondamentale contro il Torino oggi per la Fiorentina Primavera, che si è imposta per 1-0 contro i granata. I viola di Bigica sono sempre quart’ultimi, e oggi disputerebbero i playout (da disputare tra quart’ultima e terz’ultima in classifica), ma hanno accorciato sullo stesso Torino e sul Sassuolo, distanziando il Pescara. Ecco la classifica: Atalanta 48, Cagliari 42, Inter 35, Juve 32, Roma 30, Samp 27*, Genoa* e Bologna 25, Lazio*, Empoli* e Sassuolo 23, Torino 22, Fiorentina 21, Pescara 15, Napoli* e Chievo* 12.

*Una gara in meno