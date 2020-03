Proposta Lega Serie A: giocare le partite rinviate il prossimo weekend. La Fiorentina giocherebbe a Udine

L’idea che circolava già da qualche ora sembra prendere sempre più corpo. In sostanza il calendario scivolerebbe di settimana in settimana

Si è chiuso da pochi minuti il secondo consiglio straordinario della Lega di Serie A. L’idea è quella di far giocare le partite rinviate qualche giorno fa nel prossimo weekend. In sostanza la Fiorentina tornerebbe a Udine il prossimo fine settimana. Ma, per giocare a porte aperte in Friuli, bisognerebbe aspettare lunedì. Al momento la Lega ha posto Udinese-Fiorentina a domenica sera alle 20.45. Dunque se così fosse il calendario scivolerebbe tutto di una settimana. Quindi dopo Udinese-Fiorentina ci sarebbe, come da calendario, Fiorentina-Brescia, alle ore 15. Questa l’idea della Lega di Serie A che in questi minuti viene sottoposta alle squadre. Domani potrebbe arrivare l’ufficialità.